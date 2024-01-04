تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة ضبط عدد من السيدات والرجال داخل شقة في المقطم تدار للأعمال المنافية للآداب وقيام مالكها بالقفز من النافذة خوفا من الفضيحة.
وأمرت النيابة العامة بعرض جثمان مالك الشقة على الطب الشرعي والتصريح بدفنه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام من مباحث الآداب عن ما إذا كان هناك ملفات خاصة بالسيدات المضبوطة من عدمه.
وتبين من تحقيقات النيابة في القاهرة، حول شقة المقطم أن مالك يقوم بإدارتها في الأعمال المنافية للآداب، وأنه حال قيام الشرطة بمداهمة الشقة قام بإلقاء نفسه من النافذة خوفا من الفضيحة ولقى مصرعه في الحال فور سقوطه وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر صاحبها خاف يتفضح نط من الشباك.. تفاصيل مداهمة شقة الحرام في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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