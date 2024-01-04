حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين في الجيزة

حبس أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في الجيزة. تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين “لاثنين منهم معلومات جنائية” مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب “الخطف” باستخدام دراجة نارية.. وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة فى وقائع السرقة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم “سيئ النية” أمكن ضبطهم. وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات. الشروق نيوز

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