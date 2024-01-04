مين أحلى ؟ شاهد 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

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استحق فستان Taller Ma، لقب فستان رأس السنة بعدما ظهرت ثلاث نجمات بنفس الفستان القصير ذو الخامة اللامعة المزود بالريش في حفلات ليلة راس السنة لعام ٢٠٢٤.
نانسي عجرم..
وظهرت نانسي عجرم بالفستان الأبيض القصير ذات كتف وكتف وبالريش في حفل “ليلة نجمات العرب” وغنت به بجانب كل النجمات.
أنغام..
نشرت أنغام صورا لها بالفستان باللون الأخضر، وظهرت به فيما بعد في تقرير عُرض لها خلال حفل “ليلة نجمات العرب” التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض.
ونشرت بوسي صورا لها وهي ترتدي نفس الفستان في حفلها بمصر الذي أقيم ليلة رأس السنة.
والفستان من Taller Marmo سعره 2460 دولار أي 82 ألف جنيه.
صدى البلد
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