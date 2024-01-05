مباحث الجيزة تكشف لغز تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، الجمعة، ملابسات واقعة العثور على 11 كلبًا مقيدة الأرجل ومكممة الفم أمام أحد الفنادق الشهيرة بـ6 أكتوبر، وألقت القبض على 3 متهمين في الواقعة، وتوصلت إلى السيارة التي ألقت الكلاب أمام الفندق.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى رئيس مباحث أول أكتوبر بلاغا من «دينا. س» مدير عام بفندق شهير في 6 أكتوبر، وقالت إنها فوجئت بسيارة قامت بإلقاء 11 جوالا بداخل كل جوال كلب مربوط بسلك من الأيدي والفم.

وبتكثيف التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تمكن ضباط البحث الجنائي من تحديد خط سير السيارة وضبط مرتكبي الواقعة وهم «محمود. ي» ٤٣ سنة سائق، و«محمد. ي» ٣٩ سنة صياد بري، و«مصطفى .ص» ٢٦ سنة بدون عمل، وكذا تم ضبط السيارة.

وبمواجهتهم اعترف السائق باتفاقه مع الصياد والثالث على العمل بمقابل مادي لاصطياد الكلاب الضالة،. وأفاد الثاني بأنه يعمل صيادا بريا، وقام رئيس اتحاد شاغلين غرب سوميد بالاتفاق معه على اصطياد الكلاب الضالة بالمنطقة وبرفقته الثالث، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم استدعاء رئيس اتحاد الشاغلين بغرب سوميد لسماع أقواله، وتولت النيابة التحقيق.

المصري اليوم