برمة ناصر: تنفيذ “إعلان أديس أبابا” بين “تقدم” و”الدعم السريع” يتطلب موافقة الجيش

قال رئيس حزب الأمة القومي المُكلف فضل الله برمة ناصر لصحيفة “الشرق الأوسط”: بأن تنفيذ “إعلان أديس أبابا” بين “تقدم” و”الدعم السريع” يتطلب موافقة الجيش. – نتوقع استجابة الجيش لطلب “تقدم” بعقد الاجتماع مع التنسيقية، “فنحن لا نعمل بافتراض عدم موافقة الجيش، وبصفتنا طرفاً أساسياً نُصر ونطالب ونناشد الجيش الجلوس إلينا، لأن هذه هي الطريق الوحيدة لوقف الحرب، فهي لن تقف من جانب واحد” – نحن في تنسيقية “تقدم” ظللنا نناشد الجيش عبر وسائل الإعلام، ونقول لهم: “عليكم وضع مصلحة وطنكم فوق كل مصلحة، وإن المصلحة الوطنية تتطلب إيقاف هذه الحرب”. الشرق للأخبار

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