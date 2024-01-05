قيمتها 40 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب 760 ألف قرص مخدر عبر ميناء سفاجا

قالت وزارة الداخلية إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى، اثنان منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بممارسة نشاط إجرامي في جلب وتهريب المواد المخدرة والاتجار بها، واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص «الكبتاجون» المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصًا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل «براد».

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 760 ألف قرص لعقار «الكبتاجون» المخدر، «مخبأة بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ40 مليون جنيه تقريبًا، وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون استغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.

المصري اليوم