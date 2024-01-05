وزير هناك لا نعرفه

أتأمل أسماء المسؤولين الأمريكيين الذين نعرفهم من خلال وسائل الإعلام، فأكتشف أنهم أربعة أو خمسة بالكثير، مع أن هناك كثيرين سواهم بالتأكيد، ومع أن بلدًا فى وزن وحجم الولايات المتحدة لا بد أنه ممتلئ بالمسؤولين الكبار من الوزراء وغير الوزراء.. طبعًا نعرف أولهم، وهو الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونعرف أنه كان نائبًا للرئيس باراك أوباما طوال ثمانى سنوات، ونعرف بالتالى أن موقع النائب حاليًا تشغله السيدة كاميلا هاريس.

ومن بعد الرئيس ونائبته نعرف أن وزير الخارجية هو أنتونى بلينكن، وأن وزير الدفاع هو لويد أوستن، وأن مستشار الأمن القومى هو جيك سوليڤان، وأن مدير المخابرات المركزية الأمريكية هو وليام بيرنز، وربما نعرف الأخير أكثر لأنه كان ذات يوم سفيرًا لبلاده فى أكثر من بلد فى المنطقة.

هذا هو الرئيس ساكن البيت الأبيض، وهذا هو فريق عمله، وهؤلاء هُم نجوم إدارته، ولا تكاد وسيلة إعلامية تخلو من أسمائهم وصورهم فى كل يوم، أو من غالبيتهم على الأقل، لأن تأثير بلادهم فى العالم هو الذى يفرض الأسماء فى كل صباح ومعها الصور.

ولا يختلف الحال من إدارة أمريكية إلى أخرى لأنك لو جربت أن تستعرض الأسماء الأمريكية المسؤولة التى كان الإعلام يتداولها فى أيام إدارة ترامب، أو أوباما من قبله، أو جورج بوش الابن، فسوف تجد أن أصحاب هذه الوظائف أو المناصب هُم فقط الذين كانوا يشتهرون إعلاميًّا، فإذا جاء رئيس جديد جاء بفريق العمل معه، وهو فريق يشتهر بدوره إلى أن يجىء أوان رحيله مع الإدارة كلها.

ولكن الشىء اللافت للانتباه أننا لا نعرف مثلًا اسم وزير التعليم الأمريكى، مع أنه موجود عضوًا فى الحكومة الأمريكية شأنه شأن بلينكن أو أوستن، ولكننا لا نعرفه، ولا حدث أن صادفنا اسمه ولو مرة فى الإعلام سواء الإعلام الأمريكى أو سواه!.

أعرف طبعًا أن فريق العمل المشار إليه يعمل على السياسة الدولية، وأن هذا هو سبب شهرته، ولكن يلفت النظر أننا لا نعرف اسم أى مسؤول فى الحكومة أو الإدارة سوى أعضاء هذا الفريق، ولا يقتصر عدم معرفتنا على اسم وزير التعليم وحده!.

هل لأن أعضاء هذا الفريق يعملون على النفوذ الأمريكى فى الخارج، بينما الآخرون مشغولون بصناعة النفوذ الأمريكى فى الداخل، أو بمعنى آخر مشغولون بصناعة ما يؤهل الولايات المتحدة لأن تكون صاحبة سطوة ونفوذ خارجها.. وإذا كنت قد ضربت مثالًا بوزير التعليم على وجه التحديد، فلأن التعليم الجيد كان فى مقدمة الأشياء التى صنعت لأمريكا هذا الدور فى العالم.

كان الدكتور جلال السعيد، طبيب القلب الشهير، قد قال فى مذكراته إن اليابان لما انهزمت أمام أمريكا فى الحرب العالمية الثانية، وقف الإمبراطور اليابانى هيروهيتو يسأل الجنرال الأمريكى ماك أرثر: هل تعرف لماذا انهزمنا أمامكم؟، فلما أجاب الجنرال بالنفى قال الإمبراطور: لأن تعليمكم الأساسى أفضل من التعليم الأساسى عندنا!.

سليمان جودة – المصري اليوم

