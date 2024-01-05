تحظى بأفضل رواتب.. تعرف على أكثر الوظائف المطلوبة في عام 2024

نشرت وسائل إعلام روسية نتائج استطلاعات للرأي، أجرتها مواقع مختصة لمعرفة الآراء حول المهن التي ستكون مطلوبة في سوق العمل عام 2024.
وتبعا للاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف “Rabota.ru” و”SberPodbor” الروسية فإن 66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبا في سوق العمل عام 2024، فيما أشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.
وأشار 43 % من المصوتين إلى أن المهنتين المذكورتين ستحظيان بأفضل رواتب في سوق العمل، كما رأى 32% منهم أن هذه الاختصاصات توفر لأصحابها هيبة مهنية جيدة.
وبينت نتائج الاستطلاعات أيضا أن 31% يعتبرون التخصصات الهندسية والتخصصات المرتبطة بتقنيات النانو ستكون مطلوبة في سوق العمل،
فيما رأى 28 % من المصوتين أن الاختصاصات المرتبطة بمجال البناء ستكون هي الاختصاصات الواعدة.
الشرق القطرية
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