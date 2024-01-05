مخرج «بطن الحوت»: لماذا يتدخل شخص بين رجل وزوجته باسم الدين وبأي سلطة؟

قال المخرج أحمد فوزي صالح، إنه أظهر في مسلسل «بطن الحوت» حالة صعود الحركات الإسلامية وتطرفهم في الشارع بطريقة مباشرة، لأنها تمثل مراهقته، مشيرًا إلى أنه تربي في حي شعبي ووجد الإسلاميين يقدمون خدمات كثيرة.

وأضاف «صالح» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أنا تربيت في حي شعبي ونظرت للإسلاميين عند تقديمهم كل الخدمات من الدروس الخصوصية والخدمات الاجتماعية وحالات الوفاة والزواج والحكم بين الناس باسم الدين، فلو هناك مشكلة بين واحد وزوجته تجدهم يتدخلون لحلها، وهي صدمات تلقيتها في طفولتي ومراهقتي وخزنتها، وأعتقد أنني رفضت هذه الممارسات وأرفضها؛ لأنها ممارسات سلطاوية باسم الدين أو بأي أسم مقدس، فكان السؤال الذي يراودني: لماذا يتدخل شخص بين رجل وزوجته تحت اسم الدين وبأي سلطة؟!».

وعن تصوير مسلسل «بطن الحوت» في أكثر من 75 لوكيشن تصوير: «في 66 يوم تصوير و15 حلقة.. كنا في يوم واحد نقوم بعمل 3 نقلات للتصوير من مكان لمكان، والأيام التي كانت مثل ذلك كنا مثل فريق كرة القدم نجتمع ونقرأ الفاتحة ونحمس أنفسنا بأننا سنعملها، وأكبر يوم صورت فيه عدد مشاهد تخطي الـ10 مشاهد في فيلا عبير وهلال، لأنه ليس به حركات كاميرا كثيرة وكان أسهل نوعًا ما».

مسلسل «بطن الحوت» بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبواليزيد وعصام عمر وعبدالعزيز مخيون وسماح أنور وقصة وإخراج أحمد فوزي صالح.

المصري اليوم