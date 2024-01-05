البرهان: لا صلح ولا اتفاق مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

البرهان قال القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن البرهان بأنه لا صلح ولا اتفاق مع مليشيا الدعم السريع المتمردة. وقام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزيارة إلى معهد المشاة ومعهد ضباط الصف في بورسودان. الجزيرة – السودان

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