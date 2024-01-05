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البرهان: لا صلح ولا اتفاق مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

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Asma Osman 0 تبليغ

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البرهان

قال القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن البرهان بأنه لا صلح ولا اتفاق مع مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزيارة إلى معهد المشاة ومعهد ضباط الصف في بورسودان.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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