لجان مقاومة ود مدني: سلاح الجو التابع للقوات المسلحة شن مجموعة من الغارات الجوية

طائرة ميج 29 قالت لجان مقاومة ود مدني بأن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة شن مجموعة من الغارات الجوية أدت لوقوع إصابات بين المواطنين في حي الدباغة وبالقرب من جسر حنتوب صباح الجمعة. الجزيرة – السودان

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