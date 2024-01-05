بالصور.. حميدتي في رواندا

وصل قائد قوات الدعم السريع “المتمردة” محمد حمدان حميدتي إلى العاصمة الرواندية كيجالي ويقول إنهم مصممون على إنهاء الحرب لصالح الشعب السوداني. الجزيرة – السودان

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