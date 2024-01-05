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بالصور.. حميدتي في رواندا

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Asma Osman 0 تبليغ

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وصل قائد قوات الدعم السريع “المتمردة” محمد حمدان حميدتي إلى العاصمة الرواندية كيجالي ويقول إنهم مصممون على إنهاء الحرب لصالح الشعب السوداني.

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الجزيرة – السودان

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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