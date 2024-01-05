مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد الصورة

مي عمر حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في دبي. تألقت مي عمر في الصور بإطلالة مميزة للغاية، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة مع توب باللون الأسود ونسقت معهما جاكت جينز. انتعلت مي عمر بوت طويل باللون الأسود، مع حقيبة صغيرة الحجم باللون البني الفاتح، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا. أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها. صدى البلد

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