محاولة اختطاف سفينة قرب الصومال… الهند تتحرك بحرا وجوا

تراقب البحرية الهندية سفينة ترفع علم ليبيريا في بحر العرب أصدرت نداء استغاثة للإبلاغ عن محاولة اختطافها، وأرسلت مدمرة لتقديم مساعدة.

وفي بيان صدر الجمعة، قالت البحرية الهندية إن القوة “استجابت بسرعة لحادث في بحر العرب مرتبط بمحاولة اختطاف ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا”.

وأشارت إلى أن 5 أو 6 “مسلحين مجهولي الهوية” صعدوا إلى متن السفينة مساء الخميس.

ولم تحدد البحرية ما إذا كانت عملية خطف السفينة نجحت، إلا أنها أشارت إلى أن تحليق طائرة فوق السفينة أتاح التأكد من سلامة أفراد طاقمها.

وأكدت البحرية الهندية التزامها “ضمان سلامة الملاحة التجارية في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والبلدان الأجنبية الصديقة”.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن ما يناهز 15 هنديا هم ضمن طاقم السفينة.

زادت البحرية الهندية مراقبتها لبحر العرب بعد موجة الهجمات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت إنها قامت بالتحقيق مع عدد كبير من سفن الصيد وفحصت سفنا في شمال ووسط بحر العرب.

والشهر الماضي، قال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، تعليقا على زيادة المراقبة في المنطقة: “تلعب الهند دور مزود الأمن في منطقة المحيط الهندي بأكملها”.

وأضاف: “سنضمن أن التجارة البحرية في هذه المنطقة ترتفع من البحر إلى أعالي السماء”.

صحيفة السياسة الكويتية