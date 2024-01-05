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كتب القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية “مبارك أردول”: وحات الله ما سمعت الكلمة دي.
وعلّق المتابعون لصفحة مبارك أردول على شبكات التواصل الاجتماعي بأنه يقصد الكلمة التي قالها القائد العام للقوات المسلحة السودانية واتهم بها الذين صفقوا وضحكوا مع حميدتي في لقاء أديس ابابا . ونشرتها “الزرقاء ميديا”
وخاطب البرهان الجنود في جبيت – شرق السودان وقال بأن حميدتي غاشي أهله عندو دين، دين شنو وهو بسرق وشغال بالدجل ما خلى ليهو فكي وما خلى أم بتاري ما جابو الخرطوم عشان يحققو ليهو النصر.
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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