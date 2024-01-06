“حزب المؤتمر”: مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر نجحت في أن تصبح من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن أطلقت عدة مبادرات استثمارية مثل “الرخصة الذهبية” ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي ومبادرة تنمية الصعيد.

وأوضح ” غنيم” في تصريحات له، أن الحكومة قد وضعت هدف لجذب الاستثمارات الأجنبية بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بزيادة 20% عن المحقق خلال العام المالي الماضي، لذا تواصل الدولة خطواتها في تحقيق هذا الهدف بعد أن اتخذت قرار هام في التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.

ونوه بأن من أهم القرارات التى اتخذت في هذا الصدد، كان تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات، مما يسهم في تحقيق اهداف الدولة لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

صحيفة الدستور