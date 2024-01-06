شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الحب في لبنان

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل عيد الحب في لبنان، يوم 17 فبراير القادم.وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى على مواقع السوشيال ميديا مع طرح التذاكر من خلال موقعها الرسمي فقط.

تعقد الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤتمرا صحفيا قريبا في القاهرة، للكشف عن تفاصيل خاصة بأعمالها القادمة، وتعاقدها مع شركة إنتاج عالمية.

وقالت مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية، إنها منشغلة حاليا بتحضير أعمالها الجديدة، كما أنها تعاقدت مع شركة إنتاج عالمية.

وأشارت مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، للكشف عن تفاصيل التعاقد ومشروعاتها المقبلة في القاهرة قريبا.

ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة خاصة للفنان عادل إمام بعد حفلها الأخير الذى أقيم فى دبى ليلة رأس السنة.

وقالت فى تصريحات تلفزيونية : أتمنى فى العام الجديد أن يتمتع الزعيم عادل إمام بحالة صحية جيدة.

صدى البلد