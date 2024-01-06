إطلالة رياضية جريئة.. شاهد بالصور نسرين طافش تستعرض رشاقتها

بدت نسرين في الصورة بإطلالة رياضية جريئة، معتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال جمال ملامحها وجهها مع تسريحة الشعر المنسدل علي ظهرها.

ونشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الرمضاني القادم .

مسلسل بدون مقابل انتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج :جمال عبدالحمید تألیف : حسام موسی إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي – داليا البحيري – وفاء عامر

خالد سليم – عمرو عبد الجليل.

صدى البلد