دخول 70 شاحنة مساعدات و4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

دخلت إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري السبت 70 شاحنة مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات وقود عبر معبر رفح. وأفاد مسئول بميناء رفح البري – في تصريح اليوم – بأنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى دخول 4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة. بوابة الأهرام

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