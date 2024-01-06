قبل أمم أفريقيا.. ماذا قال محمد صلاح للسيسي؟

أكد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال حديثه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده تدريب المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن جميع لاعبي “الفراعنة” سيبذلون المزيد من الجهد للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا.

أضاف صلاح: “نشكر سيادتكم على الدعم، وبصراحة هناك تحسن كبير بالمنظومة الرياضية في مصر، وخلال البطولة الأفريقية سنبذل جهداً كبيراً لتعويض ضياع لقب البطولة الماضية التي لم نكن فيها محظوظين”.

ورد عليه الرئيس السيسي قائلاً: “إن شاء الله ستعودون بالنصر، لكن عليكم أن تعلموا أن تأثيركم كبير على الجماهير بغض النظر عن المكسب والخسارة، لذلك حجم التزامنا وسلوكنا الطيب سيكون له بالغ الأثر على جميع من يشاهد مبارياتنا داخل وخارج مصر، لأنكم تصدرون وقتها الصورة الجميلة والراقية التي تعكس حضارة مصر”.

رياضة 24