والي كسلا يخاطب نفرة التعبئة والاستنفار لعدد من محليات الشرق

موسى عبدالرحمن والي ولاية كسلا المكلف وأعضاء لجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة لقاء التعبئة والاستنفار لمحليات حلفا الجديدة ونهر عطبرة و خشم القربة وسط تدافع كبير من مواطني المحليات المذكورة.

وأشار الاستاذ سيف الدولة علي يوسف عمارة ممثل اللجنة العليا للاستنفار الشعبي بالمحليات المذكورة إلى الأهمية التي تمثلها الفعالية والتي تجيء والبلاد تشهد معركة الكرامة وقال أن الاستنفار يأتي لمواجهة أعداء الوطن والانسانية الذين عاثوا فسادا بالبلاد والمؤسسات وانتهكوا الأعراض مضيفا ألا سبيل لصدهم إلا بالالتحام مع القوات المسلحة مستعرضا مجاهدات الجيل السابق في الدفاع عن الوطن و أن العدو واحد والهدف واحد.

وأعلن سيف الدولة عن جاهزية مواطني المحليات للدفاع عن الوطن والموت في سبيل الوطن أو العيش بكبرياء مبينا انه تم التنسيق بين المكونات للوحدة والانسجام ضد اعداء الوطن داعيا الى دحض الشائعات ومساندة القوات المسلحة والوقوف معها في الصفوف الأمامية.

إلى ذلك عبر العمدة عزالدين عبد الله ممثل الادارات الأهلية عن سعادته للتدافع الجماهيري الكبير مؤكدا عدم سماحهم لعبور اي عدو للولاية موضحا انهم انتظروا إعلان القائد العام للقوات المسلحة لإعلان النفرة الشعبية ولكل من يستطيع حمل السلاح.

من جانبه أكد العقيد الركن مدثر حسن احمد صالح قائد منطقة حلفا الجديدة العسكرية جاهزيتهم وتوجههم اينما ارادت القيادة السياسية والعسكرية مشيدا بالمواطنين وطمأنهم بوجود عدد مقدر من المقاتلين للدفاع عن البلاد.

كما قدم شكره للادارات الأهلية والمكونات القبلية في إنجاح الاستنفار الشعبي الذي يعد رسالة لكل المرتزقة والعمالة.

وحيا اللواء الركن حسن ابوزيد حسن آدم قائد الفرقة 11مشاة المستنفرين بمحليات حلفاج ونهر عطبرة وخشم القربة وقال إن الفرقة 11 والادارات المختصة قادرة على محو المتمردين من الوجود مبينا ان القوات المسلحة وعقب النفرة ستعمل على سد كل المنافذ بالمنطقة.

ووعد باعداد كل قادر على حمل السلاح إعدادا جيدا ليكونوا جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة.

ونوه الى امكانية الاستفادة من الطاقات الهادرة بالمحليات الثلاثه التي استقبلت منها قيادة الفرقة قوافل الاسناد وتأكيد شبابها على الجاهزية.

وطمأن قائد الفرقة 11مشاة بتمام الجاهزية قدم شكره للجميع الذين ساندوا في اعداد النفرة الشعبية بالمحليات المستنفرة.

والي ولاية كسلا المكلف محمد موسى بعث بالتحايا الخاصة للمستنفرين من محليات حلفا ج ونهر عطبرة وخشم القربة ممتدحا أهالياهم على جهودهم ومعددا القيم والخصال السمحة التي يتحلى بها المواطنون بالمحليات.

واضاف ان تدافع المواطنين وتلبيتهم لنداء القائد العام للقوات المسلحة للاستنفار ضد المتمردين والمرتزقة يؤكد أنهم قادرون على حماية الولاية.

واعلن عن جاهزية الولاية لتسليح المواطنين والاستجابة لمطالبهم واضاف ان تحرير ولايات الجزيرة والخرطوم دارفور سيكون انطلاقته من كسلا و ان شمس الحرية ستشرق من كسلا. وزاد ان الالتفاف الجماهيري يمثل محليات الولاية ضد من نهب الممتلكات ورفض التفاوض وضرورة دحر التمرد.

وقال ان واجبنا ان ندافع عن الارض وان ونؤمن الخدمات والتنمية ورفع التمام للقائد العام للقوات المسلحة من محلية حلفا الجديدة بالاستنفار الشعبي للمحليات .

وقد تسلم والي ولاية كسلا المكلف محمد موسى عبدالرحمن يونس وثيقة عهد وميثاق للقائد العام للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والأرض والعرض.

سونا