الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي تدفع برؤيتها لوقف الحرب

كشفت الالية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي عن مشروع وطني لوقف الحرب والطريق لدستور دائم.

وقال رئيس المكتب التنفيذي للالية البروفسير منتصر زين العابدين خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم بفندق البصيري بمدينة بورتسودان، إن السودان ملكا لجميع السودانيين، لافتا إلى اهمية التدوال الوطني للحل الشامل الكامل ،داعيا إلى ان يكون الحل السياسي عبر الحل الوطني وليس الحرب حتي يتحقق الامن والاستقرار، موضحا انهم بصدد الصياغة القانونية لرؤي شامله يتم تقديمها لكل الجهات من أجل وقف دائم لاطلاق النار، مشيرا الي وضع اهمية الإستفادةمن الخبراء والوطنيين والمهتمين من أجل وضع حلول مناسبة.

وقال منتصر ان القوات المسلحة هي حامية البلاد وان كل الحركات المسلحه لابد ان يتم دمجها داخل القوات المسلحة وفق قواعد متفق عليها.

من جانبه قال رئيس الآلية الأستاذ أحمد الطيب ان الطريق الامثل والدائم هو تكوين حكومة طواريء وطنية يعقبها قرار لوقف العدائيات ووقف اطلاق النار. مشددا على ضرورة ايجاد وثيقة قانونية للحل واتخاذ خطوات جادة من أجل مستقبل افضل للشعب السوداني، مؤكدا على انه يجب تشكيل حكومة كفاءات تعقبها انتخابات حرة ونزيهة حتي تستقر البلاد ويتم التداول السلمي للسلطة التي تسهم في اعادة البناء .

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