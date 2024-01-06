سقوط 4 أشخاص للحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة حلوان، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسـم شرطة حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
بوابة الأهرام
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