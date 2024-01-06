وزير المالية يرأس اجتماع إعداد الرؤية الإقتصادية لما بعد الحرب

جبريل ابراهيم ترأس د. جبريل ابراهيم محمد وزير المالية و التخطيط الإقتصادي السبت الإجتماع الثاني للجنة إعداد رؤية إقتصادية لفترة ما بعد الحرب وإعادة الاعمار والتعويضات بحضور أعضاء اللجنة من السادة الوزراء والفنيين والخبراء . حيث أطلع الإجتماع على موقف الإعداد عبر محاور اللجنة المختلفة من رؤساء اللجان الفرعية كلٍّ على حده. كما تم الإستماع لمحور التجارب في مجال إعادة الإعمار والتعويضات بإستعراض تجارب بعض الدول المتقدمة والدول الإقليمية التي مرت بحروب ونزاعات شبيهة حيث تم تناول منهجيات العمل. وتناول الإجتماع تجارب ألمانيا، المجر، جنوب افريقيا، بولندا ورواندا وغيرها. ويتوقع أن تخرج اللجنة بإستراتيجية ورؤية اقتصادية وإجتماعية متكاملة في مجالات التعافي الإقتصادي والخدمات الأساسية للقطاعات الإنتاجية والشؤون الإنسانية والمصالحات الإجتماعية والعلاقات الإقتصادية الخارجية ومشروعات إعادة الاعمال والتعويضات بالإضافة إلى رؤية حول بناء الإنسان السوداني اجتماعياً و ادارياً تربوياً وإعداده لمرحله ما بعد الحرب. سونا

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