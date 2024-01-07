الخابورة يواصل انتصاراته

برباعية نظيفة دون رد واصل فريق الخابورة لكرة القدم تسجيل نتائجه الإيجابية بدوري تمكين، بعدما تفوق على مستضيفه فريق أهلي سداب في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب استاد السيب الرياضي ضمن لقاءات الذهاب للجولة الثالثة من منافسات المرحلة الثانية الحاسمة لدوري تمكين لكرة القدم بسلطنة عمان.

المواجهة بين الفريقين شهدت حضورا جماهيريا قليلا، خاصة من مشجعي الفريق المستضيف أهلي سداب، والمستوى الفني لأحداث الشوط الأول جاء متوسطا من الطرفين وانتهى بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، فيما جاء أفضل فنيا خلال معطيات ومجريات شوطها الثاني، خاصة من جانب الفريق الفائز الذي نجح فيه مهاجموه في تسجيل أربعة أهداف متتالية، الأول عن طريق اللاعب زكريا القرطوبي في الدقيقة 47، وعزز تقدم الفريق البديل الناجح سالم الشماخي بتسجيله الهدف الثاني في 58، والهدف الثالث جاء بواسطة اللاعب المسيب بن سيف السيابي في الدقيقة 65، فيما نجح المحترف الأجنبي ديالوا من إضافة الهدف الرابع والأخير للخابورة في الدقيقة 81.

بالفوز الكبير الذي حققه فريق الخابوره خارج ملعبه يرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتقدم خطوة إيجابية بجدول الترتيب العام لفرق دوري تمكين، بينما بخسارته الثانية على التوالي يتوقف رصيد أهلي سداب عند نقطة واحدة ويتراجع كثيرا بجدول الترتيب في انتظار ما سوف تسفر عنه لقاءات الجولة القادمة، وعلى إدارة النادي التحرك السريع لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا يفقد الفريق فرصة المنافسة ثانية في هذه المرحلة الحاسمة لتصفيات الصعود لدوري عمانتل للموسم القادم، خاصة أن الفريق لديه مهمة صعبة جدا بالجولة القادمة عندما سيحل ضيفا على فريق الاتحاد بصلالة، فيما سيستضيف الخابورة على ملعبه جاره فريق صحم في لقاء الديربي بينهما في قمة الباطنة المنتظرة السبت القادم.

صحيفة عمان