صحة نهر النيل تبحث عودة خدمة التأمين الصحي بالولاية

التامين الصحي بحث د احمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل السبل الكفيلة لعودة خدمات التأمين الصحي للولاية والتي تمثل اهمية كبرى للمواطن في ظل الظروف الراهنة. جاء ذلك خلال لقأئه اليوم بدكتور الصديق وهب الله مدير التأمين الصحي الاتحادي المكلف وبحث اللقاء كيفية عودة خدمة التأمين الصحي عبر مصفوفة لعدد من مراكز تقديم الخدمة بمحليات الولاية . واوضح وهب أن مسألة الالتزامات المالية كانت سببا رئيسيا في ايقاف الخدمة نسبة لتراكم المديونيات . من جانبه إبان .د الصديق وهب الله أنهم يدرسون عودة الخدمة بعدد من المراكز المستهدفة، وذلك بعد عودة الثقة مابين التأمين والمؤسسات وذلك بالالتزام بالسداد شهريا وفق المطالبات . من ناحيته قدم د محمد صلاح المدير التنفيذي للتامين الصحي بالقضارف تجربة ولاية القضارف في عودة الخدمة للمستشفيات المستهدفة وذلك بمعاونة وشراكة مع وزارة الصحة ووزارة الماليه بالولايه، وكذلك الاستفادة من دعم المنظمات والهيئات والهبات في تسيير العمل بالمستشفيات. سونا

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