الهلال الأحمر بالقضارف يسلم مستشفى الكُلى عدد من المعينات الطبية

سلمت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع القضارف وضمن برامجها الداعمة للقطاع الصحي مستشفى القضارف لأمراض وجراحة الكُلى معينات طبية وصحية ومعقمات بالإضافة إلى بطاطين ومخدات .

حيث عبر المدير العام لمستشفى القضارف لأمراض وجراحة الكلى د. احمد بشير عباس الأمين اختصاصي الباطنية وجراحة الكٌلى عن تقديره للدعم المقدم من جمعية الهلال الأحمر السوداني لصالح مرضى الكلى وقال أن هذا الدعم يأتي في وقت حساس وحرج والمستشفى والمرضى في حوجة له من بطاطين ومخدات وجونتات وكشف ومعقمات معربا عن شكره لهم وأن يتواصل الدعم في هذا الصدد.

وأعلن الأستاذ علي محمد محمد أحمد المدير التنفيذي بالإنابة للجمعية تواصل الدعم من جانب الجمعية للوزارة والمستشفيات والمرافق التي تعمل على تقديم الخدمات الصحية بالولاية، مشيرا لاستمرار الدعم المساند للدولة في إطار مهام الجمعية والتعاون الملموس من قبل المؤسسات الصحية، لافتا إلى مساهمة الدعم المقدم من الجمعية في تحسين الوضع الصحى بتلك المؤسسات وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة بالولاية.