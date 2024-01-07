أزمة بسبب قُبلة فنانة كويتية لمحمد رمضان “ما قدرت امنعها”

رد الفنان محمد رمضان على انتقدات متابعيه بعد تداول صور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق “X”، وظهر خلالها رمضان وهو يتم تقبيله من قبل فنانة كويتية تدعى ايماه شاه.
وعلق متابع على صور “رمضان” قائلا: “الفنانة الكويتية ايماه شاه تحتضن وتقبل الفنان المصري محمد رمضان أمام الملأ وبكل جرأة”.
ليعيد “رمضان” نشر البوست على حسابه بنفس التطبيق وعلق عليه قائلا: “طلبت تتصور ماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف انها كويتية، وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا.
مصراوي
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