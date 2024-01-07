تحذير عاجل للطلاب المصريين الدارسين في السودان

حذرت وزارة الهجرة المصرية جميع الطلاب الدارسين بالسودان من التوجه مرة أخرى إلى مناطق النزاع في السودان، وذلك “حفاظا على أرواحهم”.

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد: “لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الكثيرين من الطلاب المصريين الدارسين في السودان، والذين تم إجلاؤهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية، بالعودة مرة أخرى إلى السودان بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمر في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته”.

وأضاف البيان: “ومع قيام الأطراف المتصارعة بتكثيف عملياتها العسكرية في الولايات الموجود بها الجامعات، تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددا من الاستغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرة أخرى».

وتابع البيان: «في هذا الإطار فإن وزارة الهجرة تهيب بجميع الطلاب الدارسين بالسودان عدم التوجه مرة أخرى إلى هذه المناطق؛ حفاظا على أرواحهم».

سكاي نيوز