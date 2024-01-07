لجان مقاومة كرري: أزمة المياه استفحلت بعد تعطل محطة المنارة

قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري، إن أزمة المياه استفحلت ووصلت مرحلة الانقطاع التام لتوقف محطة المنارة لأكثر من عشرة أيام، ما أجبر المواطنين على الاستعانة بمياه التناكر.

وطالب بيان للتنسيقية اليوم الأحد، السلطات بمحلية كرري وغرف الطوارئ بتدارك الأزمة والعمل على معالجتها بأسرع ما يمكن. صحيفة السوداني

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