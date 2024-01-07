الداخلية الجزائرية تحذر .. صورة

حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من استعمال الأنبوب القابل للتمديد لصرف الغازات المحترقة من المدفأة أو سخان الماء.

وأوضح بيان للوزارة، أن الأنبوب اللولبي هو أنبوب قابل للتمديد مصنوع من الألمنيوم لا يستعمل أبدا لتصريف الغازات المحترقة وهذا هو التصريف الخاطئ والقاتل بل يستعمل للتهوية، لشفط الغبار، لإستخراج دخان الحمام غيرها، كما أنه ومع الوقت يحدث فيه ثقوب لا ترى بالعين وتتسبب في حالات الإختناقات بسبب تسرب الغازات المحترقة منه.

وأشار البيان إلى أن التصرف الصحيح يكمن في استعمال الأنبوب المعدني المصنوع من الزنك من أجل تصريف الغازات المحترقة.

كما قدمت الوزارة في ذات البيان، بعض النصائح لتصريف الغازات المحترقة بشكل صحيح مشيرة إلى استعمال قنوات صرف الدخان المعدنية، والتأكد من ربطها ببعضها البعض جيدا مع استعمال الشريط اللاصق المعدني في عملية الربط، والتأكد من خلو قناة صرف الدخان من أي عائق مثل اعشاش الطيور أو قطع قماش وضعت أو غيرها، والحرص على وجود غطاء خارجي لتفادي تأثير الرياح على الخروج السليم للغازات.

ولأصحاب العمارات الذين يشتركون في قناة صرف الدخان الرئيسية، من الضروري التأكد من عدم وجود اعشاش طيور في الأعلى تعيق خروج الغازات.

الخبر الجزائرية