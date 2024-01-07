أوباما قلق جدا من فوز ترامب ويوجه نصائح خاصة لبايدن

عبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن قلقه من انتصار ترامب في 2024، طارحا تساؤلات صريحة حول هيكل حملة إعادة انتخاب الرئيس بايدن حيث ناقش الأمر مباشرة مع بايدن، وأخبر مساعدي الرئيس وحلفاءه أن الحملة بحاجة إلى تمكينها لأشخاص يتخذون القرارات ويتفرغون للعمل فيها من دون العمل في البيت الأبيض، وفقًا لثلاثة مصادر على دراية بالمحادثات أبلغوا صحيفة واشنطن بوست.

وقال أحد المصادر إن أوباما أصبح “متحمسًا” في مناقشة انتخابات 2024 وعودة الرئيس السابق دونالد ترامب المحتملة إلى السلطة، واقترح على مستشاري بايدن أن الحملة تحتاج إلى المزيد من صناع القرار رفيعي المستوى في مقرها في ويلمنغتون بولاية ديلاوير أو يجب أن تعمل على تمكين الأشخاص الموجودين بالفعل. ولم يوصِ أوباما بتوظيف أشخاص محددين، لكنه ذكر ديفيد بلوف، الذي أدار سباق أوباما لعام 2008، باعتباره من كبار الاستراتيجيين المطلوبين في حملة بايدن.

وقال أحد المصادر إن محادثة أوباما مع بايدن حول هذا الموضوع جرت خلال مأدبة غداء خاصة في البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة، وهو اجتماع لم يتم الإبلاغ عنه من قبل. ودعا بايدن، الذي استخدم أوباما منذ فترة طويلة كمنبر لحملته، رئيسه السابق لتناول طعام الغداء، وناقش الاثنان مجموعة من المواضيع بما في ذلك انتخابات 2024.

وخلال الغداء أشار أوباما إلى نجاح هيكل حملة إعادة انتخابه في عام 2012، عندما غادر بعض كبار مساعديه الرئاسيين، بما في ذلك ديفيد أكسلرود وجيم ميسينا، البيت الأبيض لتولي مسؤولية عملية إعادة انتخابه في شيكاغو. وهذا يتناقض بشدة مع نهج بايدن المتمثل في ترك أقرب مساعديه في البيت الأبيض على الرغم من مشاركتهم في جميع القرارات الرئيسية التي تتخذها الحملة.

وقالت المصادر إن أوباما أوصى أيضًا بأن يطلب بايدن المشورة من مساعدي حملة أوباما السابقين، وهو ما يقول مسؤولو بايدن إنهم فعلوه. وكان أوباما أكثر وضوحا مع الأشخاص المقربين من بايدن، مما يشير إلى أن الحملة بحاجة إلى التحرك بقوة حيث يبدو أن ترامب يستعد للانتهاء بسرعة من ترشيح الحزب الجمهوري.

وقالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها لمناقشة المحادثات السرية، إن مخاوفه بشأن هيكل الحملة لم تكن مرتبطة بلحظة معينة، بل اعتقاده بأن الحملات يجب أن تكون مرنة في السباقات التنافسية.

ولطالما كان لدى أوباما مخاوف بشأن قوة ترامب السياسية، حيث أخبر بايدن خلال مأدبة غداء خاصة مختلفة في الصيف الماضي أن ترامب مرشح قوي أكثر مما يدركه العديد من الديمقراطيين. واستشهد بمتابعي ترامب المخلصين بشدة، والنظام البيئي الإعلامي المحافظ الصديق لترامب والدولة المستقطبة كمزايا للرئيس السابق في عام 2024.

وتسكن جولي شافيز رودريغيز، مديرة حملة بايدن، في مقر الحملة في مدينة ويلمنغتون، مسقط رأس بايدن، بينما يعمل كبار المستشارين السياسيين للرئيس أنيتا دان، وجين أومالي ديلون، ومايك دونيلون، وستيف ريكيتي على بعد أكثر من 100 ميل من المقر الرئيسي في البيت الأبيض.

وأصدرت حملة بايدن، الخميس، مقطع فيديو جديدًا لجمع التبرعات يظهر فيه الزعيمان، حيث يقول أوباما في الفيديو: “نحن بحاجة إلى مساعدتكم لضمان استمرار قيادة جو في توجيهنا للأمام، نحن نعلم أن الجانب الآخر لن يرتاح، لذلك لا يمكننا ذلك أيضًا”.

وتعتبر العلاقة بين أوباما والرجل الذي شغل منصب نائبه لمدة ثماني سنوات علاقة معقدة. وطور الرجلان علاقة عمل قوية وترابطت عائلتاهما بشكل جيد، لكن مساعدي الرجلين يقولون إن “الصداقة” التي تم تصويرها بأنها قوية كانت دائمًا مبالغا فيها.

وفي هذه الأيام، يتواصل بايدن وأوباما مع بعضهما البعض بشكل دوري، ويظل أوباما قريبًا من العديد من موظفيه السابقين الذين يعملون الآن في البيت الأبيض.

لكن بعض حلفاء بايدن الذين سمعوا عن تأملات أوباما بشأن هيكل حملتهم يرفضون ذلك، وما زالوا يشعرون بالغضب من قرار أوباما بدعم هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بدلاً من بايدن. كما أن ذكر بلوف على وجه الخصوص يثير غضب بعض مساعدي بايدن القدامى، لأن بلوف هو الذي أرسله أوباما لتحذير بايدن من أنه سيواجه احتمالات كبيرة إذا قرر الترشح للرئاسة في عام 2016. ويشير مساعدو بايدن بمرارة إلى أن كلينتون، على الرغم من دعم أوباما، خسرت أمام ترامب في عام 2016، وهي الهزيمة التي تظل مؤلمة للعديد من الديمقراطيين.

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