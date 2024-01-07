خميس الخشنة : وفاة طفل عمره 3سنوات غرقا

تدخلت الحماية المدنية الجزائرية لخميس الخشنة على مستوى حي بدر الدين ببلدية خميس الخشنة حيث استخرجت جثة طفل عمره 3سنوات غرق في مجرى ماء مساء اليوم وتم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الحثث بمستشفى الرويبة. الخبر الجزائرية

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