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وفاة المجاهدة شعبان فاطمة – صورة

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Asma Osman 0 تبليغ

انتقلت الى رحمة الله المجاهدة شعبان فاطمة عن عمر ناهز الـ83 سنة، حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد التحقت الفقيدة التي هي من مواليد 1941 بولاية تيزي وزو، بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1959، وهي شقيقة الشهيد شعبان أحمد، ضابط جيش التحرير الوطني، وأرملة المجاهد قاسيمي بشير، عضو فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير المجاهدين، السبت وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روحها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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الخبر الجزائرية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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