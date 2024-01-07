الشمالية تستعد لحملة التطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الالمانية

إنطلقت اليوم بقاعة الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بدنقلا فعاليات ورشة تدريب المدربين للحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR) وتستهدف الورشة ضباط التحصين والامداد والتعزيز بالمحليات.

وتأتي الورشة في إطار إستعدادات الولاية الشمالية لانطلاق الحملة والتي حدد لها الخامس عشر من شهر يناير الجاري وحتي العشرين منه وتستهدف الفئة العمرية من تسعة أشهر الى أقل من خمسة عشرة عاما والبالغ عددهم في الولاية الشمالية (383973) طفلا .

وخاطب فاتحة أعمال الورشة التدريبية مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالشمالية الاستاذ محمد محمود السيسي، مؤكدا أن الترتيبات تتواصل بصورة طيبة لتنفيذ الحملة ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود وتسخير كافة الامكانيات من أجل تجاوز التحديات التي تواجه الحملة وتطعيم جميع الاطفال المستهدفين وحتى تحافظ الولاية على موقعها المتميز في مجال التحصين .

من جانبه أكد مدير برنامج التحصين الموسع بالولاية الشمالية الاستاذ عبد الرحمن عبد العال عبادي في تصريح (لسونا) أن الورشة ستناقش الموجهات والخطط التنفيذية لتنفيذ الحملة والوقوف على جاهزية المحليات.

واشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد إنعقاد سلسلة من الاجتماعات الفنية بوزارة الصحة والشركاء لادارة الحملة مضيفا أن إستراتيجية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية ستكون عبر المراكز الثابتة والفرعية والفرق الجوالة .

وقال أنه تم إستلام الحزم الكاملة للحملة وتوزيعها على المحليات مؤكدا أن الحملة تقام في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتزايد اعداد الوافدين للولاية بسبب ظروف الحرب.