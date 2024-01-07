جوارديولا: هذا الأمر ليس عادلاً لدى بروين

أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته باستعادة جهود البلجيكي كيفين دي بروين، بعد فترة طويلة من الإصابة.وشارك دي بروين لأول مرة، خلال مباراة هيدرسفيلد، اليوم الأحد، في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك منذ أن غاب في أغسطس/أب الماضي.وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “نحن سعداء للغاية بعودة كيفين دي بروين، ليساعدنا في الفوز بالمباريات.. من المهم جدا استعادته بعد إصابة طويلة”.وأضاف: “سوف يساعدنا بموهبته، ولكني لا أريد أن أضع كل الضغط على أكتافه، لأن هذا ليس عادلا له”.
وتابع: “بالطبع كيفين لديه قدرة وجودة خاصة للقيام بشيء يصعب العثور عليه، فلدينا رجال في خط الوسط يحبون الركض، أما كيفين فهو استثنائي، إنه فريد من نوعه”.
وواصل: “نحن سعداء حقا بعودته بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإصابة.. قدم تمريرة حاسمة جيدة حقا لجيريمي دوكو.. من الجيد حقا استعادته”.
وفاز السيتي على هيدرسفيلد، بخماسية نظيفة، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.
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