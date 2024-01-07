قالت وزارة الخارجية السودانية بأن انسحاب الميليشا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية انسحاب الميليشا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية. – التزام الدعم السريع بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء منازل المواطنين والأعيان المدنية شرط ضروري لبدء محادثات جديدة – الدعم السريع تفرض حصاراً على مناطق سكنية كاملة في الخرطوم وتمنع دخول الأغذية والخدمات الإنسانية. – توقيع حميدتي اتفاق مع مجموعة سياسية مؤيدة له من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد – نؤكد التزامنا بتحقيق السلام وفق إعلان جدة للمبادئ الإنسانية نحو ما أكده رئيس مجلس السيادة. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية السودانية: انسحاب الميليشا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.