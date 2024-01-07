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وزارة الخارجية السودانية: انسحاب الميليشا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية

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Asma Osman 0 تبليغ

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قالت وزارة الخارجية السودانية بأن انسحاب الميليشا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية انسحاب الميليشا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية.

– التزام الدعم السريع بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء منازل المواطنين والأعيان المدنية شرط ضروري لبدء محادثات جديدة

– الدعم السريع تفرض حصاراً على مناطق سكنية كاملة في الخرطوم وتمنع دخول الأغذية والخدمات الإنسانية.

– توقيع حميدتي اتفاق مع مجموعة سياسية مؤيدة له من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد

– نؤكد التزامنا بتحقيق السلام وفق إعلان جدة للمبادئ الإنسانية نحو ما أكده رئيس مجلس السيادة.

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الجزيرة – السودان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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