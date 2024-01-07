إحالة هاني شاكر للمحكمة الاقتصادية بتهمة إزعاج رئيس رابطة الأندية

أحالت نيابة شمال الجيزة الفنان هاني شاكر إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك في الدعوى المقامة من المستشار القانوني محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، التي تتهمه بإزعاجه والسب والقذف.

كان قد تقدم محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان هاني شاكر على خلفية المكالمة المسربة بين أحمد دياب ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وتعليق “شاكر” على المكالمة وكتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بألفاظ وعبارات تحمل السب والقذف والتسبب في إزعاج رئيس رابطة الأندية.

الشروق نيوز