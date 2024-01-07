بالصور.. والي الخرطوم يتفقد قوات الاحتياطي المركزي بامدرمان

تفقد والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة مساء الأحد قوات الاحتياطي المركزي بمقرها بامدرمان وكان في استقباله اللواء شرطة مرتضى ابوحراز قائد الاحتياطي المركزي امدرمان والضباط.

وتجئ الزيارة بهدف الوقوف على احوال المرابطين في الثغور الامامية ولصمودهم البطولي في الميدان وتقديم التهاني بذكرى الاستقلال ٦٨ وترحم سيادته على الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن متمنيا عاجل الشفاء للجرحي والعودة للمفقودين وقال الوالي إن الحرب الدائرة الآن فرضت على السودان وشعبه للنيل من عزته وكرامته وثرواته في ظاهر وباطن الأرض ولكن كانت درسا وعبره للاعداء والمأجورين.

مؤكدا ان القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري كانت سدا منيعا وقوة ضاربه تصدت بكل قوة وبساله على القوات المتمرده واعدا بالوقفة معهم لكل مايحتاجون من دعم وسند حتى يتحقق النصر المؤزر مشيدا بالتقدم الذي احرزته في الميدان وتصديها لكل المؤامرات والانتهاكات واستهدافهم للمواطن الاعزل وقال إن صمود القوات في الميدان يؤكد بسالة وشجاعة المقاتل السوداني وصموده امام كل المرتزقة الذين تاكلبوا على السودان.