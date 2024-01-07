اكتمال الاستعدادات بجامعة شندي لبدء الامتحانات في العاشر من يناير

أكدت إدارة جامعة شندي إكتمال كافة الاستعدادات لبداية الامتحانات المعلنة في يوم الأربعاء الموافق العاشر من يناير الحالي بكل كليات الجامعة .

حيث قامت إدارات الكليات المعنية بنشر جداول الإمتحانات بمنصات الجامعة الإلكترونية في الموعد المحدد.

وأعلن الدكتور هاشم بابكر علوب عميد المكتبات عن إتاحة جميع المكتبات بدوام مسائي إضافي ينتهي عند الساعة الخامسة مساءً إعتباراً من اليوم الأحد

فيما أكد الأستاذ العبادي أحمد محمد مدير وحدة صندوق رعاية الطلاب بمحلية شندي جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب الممتحين معلناً عن إتاحة داخليتي الزهراء للطالبات وعوض عمر السماني للطلاب لكافة طالبات وطلاب القبول العام والقبول على النفقة الخاصة. حيث بدأ الطلاب والطالبات في التوافد .

وأعلن الأستاذ ياسر عباس مدير وحدة صندوق رعاية الطلاب بمحلية المتمة عن تخصيص مكان منفصل بمرافقه الخدمية بداخلية محمد عثمان سرور للطالبات لاستقبال طالبات كلية القانون واستقبال عدد من الطلاب بالداخلية المخصصة لهم بمدينة المتمة .

وكان مجلس عمداء الجامعة قد اتخذ قراراً في وقت سابق بالعمل بنظام الدراسة الإلكترونية نسبة للظرف الاستثنائي الذي تمر بها البلاد مع مراعاة العدالة وحفظ حقوق الطلاب الذين لم ينتظموا في البرامج الأكاديمية المعلنة .

سونا