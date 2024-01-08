افتتاح معمل الأنسجة بمركز الضمان للأورام بمدينة مروي الطبية

إفتتح المدير التنفيذي لمحلية مروي بالإنابة الأستاذ حسن حسين وبحضور مدير مدينة مروي الطبية الدكتور حافظ محمد عبدالحليم معمل الأنسجة المريضة والخلايا بمركز الضمان للأورام بمدينة مروي الطبية بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحلية د. يوسف يعقوب وممثل مجلس إدارة المستشفي بروف بابكر باشا ومدير المعامل بمدينة مروي الطبية د.سعيد محمود سعيد ومدير جامعة عبد اللطيف الحمد د.كمال الحاج وممثلين عن جمعية دعم مرضي الأورام وإتحاد أبناء مروي بالخرطوم وشباب مدينة مروي. وحيا المدير التنفيذي لمحلية مروي بالإنابة المجهودات المتعاظمة لإدارة مستشفي الضمان والكوادر الطبيه والكوادر المساعده في توفير منظومة الخدمة الطبية المتكامله عبر مدينة مروي الطبيه مما أسهم بشكل فاعل وكبير في تلبية إحتياجات ملتقى الخدمة التشخيصية والعلاجيه خاصة المرضى من الولايات ومصابي معركة الكرامة من القوات المسلحه والأجهزة النظامية الأخرى، مؤكداً إهتمام حكومة الولاية والمحليه بتوطين العلاج بالمحليه. من جانبه أكد مدير مدينة مروي الطبيه لسونا أن تأسيس معمل الأنسجه المريضه والخلايا يعد إضافة حقيقية ونقله نوعيه في ترقية الخدمات الطبيه تماشيا مع خطط الإدارة الرامية لتحسين وتجويد الخدمة، مثمناً مجهودات الشركاء والداعمين والخيرين لتأسيس وتوفير إحتياجات المعمل بالرغم من الظروف الماثلة. وأوضح مدير معمل الأنسجة المريضة والخلايا بمدينة مروي د.سعيد محمود سعيد أن مشروع المعمل كان حلما وأصبح واقعاً بفضل الله وعزيمة وإرادة الإدارة وشركاءها الداعمين خدمة” لجميع سكان الولاية مبيناً أن المعمل تم بمجهودات جباره عبر لجان تحضيرية متكاملة وأثني على جهود إدارة المستشفى والجهود المجتمعيه والطوعيه والشركات الداعمه والمساندة لمسيرة المعمل. ويقدم معمل الأنسجة المريضة والخلايا بمدينة مروي الطبية (الضمان) الفحص النسيجي للعينات الجراحية وفحص الخلايا المتساقطة والرشف بالإبر والعينات الصغيرة وعينات المناظير وعينات فحص الأصباغ المناعية مستقبلا”. في ختام برنامج الإحتفال تم تكريم إدارة مدينة مروي الطبية وعدد من الإدارات المتخصصة والجهات والشخصيات الداعمة والمساهمة في تأسيس المعمل. سونا

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