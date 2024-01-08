«حرب عالمية ثالثة» في حالة إعادة انتخاب بايدن!

شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، خلال جولة انتخابية في ولاية آيوا؛ حيث يشارك في تجمعين في الذكرى الثالثة لاقتحام «الكابيتول» في واشنطن، على أنه «سيفوز» بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر، واصفاً جو بايدن بأنه «أسوأ» رئيس للولايات المتحدة.وأكد ترمب أنه سيعمل على إنقاذ أمريكا حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ضد بايدن في بلد اعتبر أنه يشهد تراجعاً، وبات على شفا حرب عالمية ثالثة، حسبما قال.

وتنظم ولاية آيوا الواقعة في الوسط الغربي للولايات المتحدة في 15 يناير مجالسها الانتخابية الشعبية (كوكوس) لتنطلق بذلك الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في خريف هذه السنة، ما يمنحها منذ نصف قرن وزناً كبيراً في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسيواجه الجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025 رغم توجيه 4 اتهامات قضائية إليه على المستوى الفيدرالي، حكم الناخبين عليه في غضون أيام، للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير 2021 في أجواء صاخبة.

صحيفة المدينة