الجيش يعلن طرد قوات الدعم من محيط مدينة الأبيض

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين عن تنفيذ الفرقة الخامسة مشاة “الهجانة” عمليات خاصة حيث “طردت” قوات الدعم السريع من محيط مدينة الأبيض وتسلمت منها مجموعة من الآليات والأسلحة وقتلت العشرات.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان لـ”الشرق” بأن الجيش قصف بالمدافع الثقيلة والمسيرات عدة أهداف لـ”لدعم السريع” في ساعات الصباح الأولى في وسط الخرطوم ومحيط سلاح المدرعات حيي الصحافة وجبرة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من أحياء جنوب الحزام والأزهري جنوبي الخرطوم ومنطقة شرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم.

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