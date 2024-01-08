الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية!

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، العميد أحمد جاد للتعزية فى وفاة الدكتورة نجوى بغدادى، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما أوفد الرئيس السيسى، العميد تامر سعد للتعزية في وفاة السفير محمد محمود أبوزيد.

وأوفد الرئيس السيسي كذلك العميد محمد حسن العتر؛ للتعزية في وفاة اللواء سعد عبدالحليم قطارة، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

القاهرة 24