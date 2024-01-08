حطموا سيارات وأثاروا الذعر.. مشاجرة في حدائق الأهرام بسبب خلافات على فيلا

وقعت مشاجرة في حدائق الأهرام بسبب خلاف على فيلا إرث لأشقاء ثلاثة، لكن أحدهم باعها لشخص آخر بموجب توكيل من الأب بعد وفاته، وعلى الفور توجه الشقيقان الآخران وبصحبتهما مجموعة من الأشخاص إلى مكان الفيلا بحثا عن شقيقهما والمالك الحالي لها.

حاول الأشقاء اقتحام الفيلا بالقوة مستخدمين العصى والحجارة مما أدى إلى إثارة حالة من الفزع والهلع بين السكان وحطم الطرفان سيارات سكان الشارع.

القاهرة24