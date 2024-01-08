ضبط أربع مركبات تحمل كمية كبيرة من الوقود المهرب بولاية البحر الأحمر

أحبطت قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر محاولة تهريب كميات كبيرة من الوقود وذلك عبر إحدى أطوافها البرية شمال ولاية البحر الأحمر. وأكد مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور سعيهم المتواصل للقضاء على ظاهرة التهريب التي تعمل على تخريب الاقتصاد وإهدار موارد البلاد، مشيدا بالجهود التي تبذلها قوات مكافحة التهريب لإحكام الرقابة على كافة المنافذ الحدودية خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

اللواء شرطة/ بابكر يوسف بابكر مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب جدد التزامهم التام بالرصد والمتابعة لكافة محاولات التهريب، داعيا لاتباع الطرق السليمة لعمليات الاستيراد والتصدير. من جانبه أوضح العميد شرطة خالد محمد صالح مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر أن قواته فى أحد الأطواف تمكنت من ضبط عدد أربع مركبات تحمل على متنها كميات كبيرة من الوقود. كما تم ضبط عدد أربعة متهمين اتخذت في مواجهتم الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان