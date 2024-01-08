ضربني وخربشته.. خناقة إبراهيم صلاح وزوجته تصل إلى النيابة العامة

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها في تبادل الاتهامات بين إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك السابق وزوجته شاهندة، بالاعتداء كل على الآخر بالضرب، وإحداث إصابات وجروح بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وكشفت التحريات عن تحرير إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك السابق محضرا ضد زوجته يتهمها بالتعدي عليه وإصابته بقسم شرطة أكتوبر، فيما حررت زوجته وتدعى شاهندة محضرا مقابل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها.

وقالت زوجة إبراهيم صلاح في اعترافاتها، أن خلافات زوجية نشبت بينهما، واندلعت مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدي، تعدى خلالها إبراهيم صلاح زوجها عليها، فردت عليه التعدي: ضربني فخربشته.

ورفض إبراهيم صلاح أو زوجته شاهندة، التصالح بقسم الشرطة، وأحيل المحضر إلى جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات.

قال إبراهيم صلاح في تصريحات تلفزيونية: “فوجئت وصُدمت بقرار رحيلي عن فريق2003، كل شئ كان ماشي صح، ولا أعلم سبب رحيلي”.

وأضاف: “خيروني لأكون مدربا مساعدا، وأكون مديرا فنيا لفريق2008، ولكني رفضت الأمر تماما، والمبرر الخاص لرحيلي كان رغبتهم في التعاقد مع مدير فني خبير لقيادة فريق2003 في كأس الرابطة، وعقب ذلك خسر الفريق من زد برباعية، واعتذر الزمالك عن المشاركة في كأس الرابطة، وربنا جابلي حقي لحد عندي”.

القاهرة 24