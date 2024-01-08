جهود حثيثة لتطوير وترقية العمل بمستشفى الشرطة عطبرة

افتتح بمستشفى الشرطة بمدينة عطبرة عددا من المنشأءات والاقسام الجديدة و التي تمت لها إعادة تأهيل وتحديث في إنجاز كبير في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الافتتاح شمل العناية المركزة والعناية القلبية اضافة الي غرفة العزل وبنك الدم واستراحة الزوار والمغسلة المركزية بجانب صيدلية الحوادث وعمليات الجروح الملتهبة واستراحة الأطباء ومخازن الإمداد الدوائي. ويأتي هذا إلى جانب تأهيل وتحديث مجمع العمليات القديم وإعادته للخدمة وفقاً لأحدث المواصفات والأسس الطبية المعمول بها والذي يحتوي على غرفتين للعظام والعيون وغرفة الرعاية

هذا وكان كل من اللواء شرطة محمد علي الحسن ممثل مساعد المدير العام للخدمات الطبية واللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل قد شهدا إفتتاح هذه المنشآت بحضور مدراء الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة ومنسوبي مستشفى الشرطة عطبرة بمختلف أقسامهم وتخصصاتهم بجانب الأستاذ فتح الرحمن غطاس وكيل وزارة الثقافة والإعلام.

الي ذلك قامت إدارة مستشفى الشرطة عطبرة بتكريم اللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل على مجهوداته الكبيرة في متابعة كافة خطط ومشروعات مستشفى الشرطة عطبرة وإسنادها ودفعها للأمام

اللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب وصف إنجازات اليوم بأنها محطة من محطات طريق النصر المبين تكشف عن حقيقة واضحة للعيان وهي أن هذه الحرب حرب للتخريب والتدمير في مقابل من يسعى للتنمية والإعمار واصفاً ما تحقق من إنجاز بأنه أكبر مما هو منشود شاكراً لكل من أسهم في الوصول بمستشفى الشرطة عطبرة لهذا المستوى المتقدم