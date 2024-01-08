تنتظر الشهادة.. الحاجة عائشة صاحبة الـ84 عاماً – صورة

أدت عائشة فاضل السيد، صاحبة الـ84 عاما، والمقيمة في قرية مونسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، امتحان محو الأمية، وذلك تمهيدا لحصولها على الشهادة عقب اجتيازها الاستكتاب.

وحضر امتحان الحاجة عائشة صاحبة الـ 84 عاما بالمنوفية بشهادة محو الأمية كلا من، سحر سويلم مدير عام ورئيس فرع شبين الكوم لهيئة تعليم الكبار، سوزي مدير عام التنمية بمديرية التضامن الاجتماعي ومنسق مبادرة لا أمية مع تكافل وكرامة، وبعض أفراد أسرة السيدة حيث تم الاستكتاب، وفي انتظار تسلم الشهادة.

وعلى جانب آخر، استقبل محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن بالمنوفية الحاجة عائشة فاضل السيد، لتهنئتها بما وصلت إليه من إنجاز وامتحانها اختبار محو الأمية وانتظار الشهادة التي حلمت بها، ونقل لها خالص تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت الحاجة عائشة أنها تزوجت من أرمل وكان يعمل شيخ بلد، وقريب والدها في سن الـ16 ودخلت على بناته الاثنين واعتبرتهما إخوتها الصغار، وراعتهم وأنجبت بنتين أخرتين ثم 6 أولاد ربتهم جميعا على القرآن والصلاح، كما رباها والدها، وعملت على ماكينة خياطة لمساعدة زوجها في تربية هذا العدد الكبير من الأولاد، وكانت تسهر الليل للعمل حتى الفجر وتصلي وتجلس تدعو لهم.وتابعت السيدة قائلة: ربيت ولادي وعلمتهم أنا وزوجي، وأخدنا ليهم شقق في القاهرة والسادات، وكبروا وخلفوا وبقى عندي 46 حفيدا.

وأضافت في يوم حضرت مُدرسة جارتها تعمل في محو الأمية وجلست معها ووجدتها لديها قابلية للتعلم رغم كبر سنها، وذلك لحفظها القرآن على يد والدها في الصغر، وبدأت معها القراءة والكتابة حتى أصبحت تقرأ وتكتب وتستعد للحصول على شهادة محو الأمية.

القاهرة 24