البرهان يعفي “نمر” والي شمال دارفور من منصبه

أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قراراً بإعفاء والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن من منصبه ويدعو أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان ترشيح بديلا له. الجزيرة – السودان

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